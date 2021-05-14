Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарья президента России Дмитрия Пескова.

«Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической „охоте на ведьм“ и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — сказал Песков.



Для Владимира Путина Медведчук является одним из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной, отметил пресс-секретарь президента России.



Ранее правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже стало известно, что в отношении него и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака выдвинуты обвинения в госизмене. Все выдвигаемые обвинения Медведчук назвал необоснованными и бездоказательными.



Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Прокуратура выразила намерение оспорить решение суда.