Политолог Минченко: Власти РТ нашли тонкий баланс между колоритом и прогрессом

Саммит БРИКС в Казани прошел очень удачно и никаких нареканий не вызвал. Такое мнение «Татар-информу» выразил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Он отметил большую роль Татарстана в экономическом взаимодействии со странами БРИКС, включая новые государства-партнеры объединения.

«Мы видим не только организацию самого мероприятия, но и очень активную роль Татарстана во внешнеэкономической кооперации с другими странами БРИКС. В первую очередь с Турцией. В общем-то, эта работа была отмечена и Президентом Владимиром Путиным. И в целом элиты Татарстана очень четко нашли тонкий баланс между местным колоритом и прогрессом», – считает эксперт.