У стран Запада есть два очевидных варианта: пойти на перемирие на российских условиях либо вмешаться в конфликт на Украине «по полной». Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал известный политолог Сергей Марков.

«А что это значит, я поясню. Запад в 2022 году подготовил очень сильное вооружение украинской армии, выскреб все свои склады и подготовил ее для наступления. Но оно провалилось, все знают. Российская армия стала сильнее. Что это значит? В четыре раза больше нужно финансирования ВСУ от Запада. Но поскольку речь идет о 2025 годе, то к тому времени российская армия еще в два раза станет сильнее, и нужно будет уже в восемь раз увеличить финансирование Украины», — поделился своими подсчетами политический аналитик.

В целом же, по мнению Маркова, к 2025 году государствам Запада придется увеличить финансирование украинской армии в 16 раз, если они продолжат вести ту же политику.

Подробнее о том, как недружественные страны восприняли победу Владимира Путина на выборах Президента РФ и какие последствия, по оценке политолога, теперь могут ждать «партнеров за океаном», читайте в интервью Сергея Маркова «Запад не хочет признавать, но у Путина колоссальная поддержка в России».