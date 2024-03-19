Сергей Марков: «Запад не хочет признавать, но у Путина колоссальная поддержка в России»

Сергей Марков: «Высокий процент голосов, полученных Путиным, и очень высокая явка свидетельствуют о политической консолидации народа»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все враги России против Путина, население РФ делает вывод»

Завершились выборы Президента России. Какие главные итоги назовете вы?

Прежде всего, это очень высокий процент голосов, полученных Путиным, и очень высокая явка. Это свидетельствует о политической консолидации народа и укрепляет политическую систему, а также позиции России в мире и позиции Владимира Путина. Это главный результат.

С чем связаны рекордные цифры Путина и рекордная явка?

Причин победы Владимира Путина несколько. Первая – это поддержка населением России всего хорошего, что он сделал за то время, что является лидером России. Вывел Россию из кризиса 90-х годов, обеспечил суверенитет России, обеспечил восстановление политической стабильности, порядка, декриминализацию в огромной степени провел. Помним же, что в 90-е годы власть во многих городах, по сути, принадлежала бандитам. Также он закончил войну на Кавказе победой. Причем так, что сейчас в Чечне за Путина проголосовало 99%. Он обеспечил постоянный рост уровня жизни. При Путине граждане миллионами поехали отдыхать за границу и рост уровня жизни шел почти постоянно за исключением небольшого периода глобального кризиса. Вот эти положительные результаты его работы и стали причиной такой поддержки.

Вторая причина поддержки – личный стиль лидерства Владимира Путина. Он говорит с людьми на одном языке, он из простой семьи, офицер КГБ, что вызывает большое уважение. Он не болтун, не столько говорит, сколько делает. Причем сам по себе он очень скромный, спортивный, не пьет, да еще и разговаривает на двух иностранных языках. В общем, вот этот личный политический стиль Владимира Путина тоже очень сильно поддерживается, населению очень нравится.

Третья причина очень простая, ведь все враги России против Путина. Там четкая корреляция существует. Чем больше кто-то в мире ненавидит Россию, тем больше он ненавидит Путина. Естественно, жители России из этого делают вывод, что Путин хороший и надо голосовать за него.

«Причина поддержки – личный стиль лидерства Владимира Путина. Он говорит с людьми на одном языке» Фото: kremlin.ru

Четвертая причина – это поддержка целей СВО. Цели для населения просто формулируются – очистить Украину от фашизма, очевидно же, что там фашистский режим. Убрать угрозу терроризма со стороны Украины, когда Запад делает ее «Анти-Россией» и использует откровенно террористические методы. А также надо спасти наших людей на Донбассе, в Харькове, Одессе, Запорожье. Их тоже надо спасти от этого чудовищного режима. Прекратить издевательства над русским языком и запрет русского языка – тоже важная цель. Прекратить издевательства над православной верой, которые тоже там очевидно происходят. И, наверное, выгнать американцев с Украины, которые де-факто оккупируют ее. Вот эти основные цели СВО полностью поддерживаются россиянами. Наконец, людям нравится, что в ходе СВО произошел перелом, удалось отбить такую атаку 2023 года и сейчас Российская армия с трудом, но идет вперед. Это тоже одна из причин. Все понимают, что было нелегко достичь этого перелома, но вот его достигли.

«Запад пойдет на мир с Россией либо впряжется по полной программе»

На выборы Президента России уже последовали реакции из-за рубежа. Прежде всего, с Запада. Как их оцените?

Что я отметил из реакции Запада? Они против наших выборов, называют их якобы незаконными и нелегальными, потому что в них принимают участие жители новых регионов и потому что «убит Навальный*». Так они говорят. Но важны несколько моментов. Они ругают Путина, выборы, но признают Путина Президентом России. Без поздравлений, но признают. Либо они пойдут дальше и не признают Путина Президентом России. Вопрос пока не решен. Они хотели его не признать, но все же очевидно, что у Путина колоссальная и реальная поддержка в России. Он реальный Президент и у него абсолютная поддержка населения, больше, чем у кого-либо на Западе. Это решение, которое Запад должен будет принять. Возможно, компромисс какой-то найдут.

Еще одна важная вещь стала очевидной для Запада. Они теперь должны понять, что Россия не начнет переговорный процесс без признания новых регионов российскими. Для нас это и так было ясно. Сейчас же и на Западе должны понимать, что население регионов при явке более чем в 90%, проголосовало свыше 90% за Путина. Путин не может их ожидания обмануть и сдать их Украине. Это кардинально меняет позиции по поводу возможного мира или перемирия. Также Западу становится ясно, что надежда на массовые беспорядки внутри России нереалистичны.

«Что я отметил из реакции Запада? Они ругают Путина, выборы, но признают Путина Президентом России. Без поздравлений, но признают» Фото: kremlin.ru

И что остается Западу?

Либо придется идти на перемирие с Россией, либо впрягаться в военные действия по полной программе. А что это значит, я поясню. Запад в 2022 году подготовил очень сильное вооружение украинской армии, выскреб все свои склады и подготовил ее для наступления. Но оно провалилось, все знают. Российская армия стала сильнее. Что это значит? В четыре раза больше нужно финансирование ВСУ от Запада. Но поскольку речь идет о 2025 годе, то к тому времени Российская армия еще в два раза станет сильнее и нужно будет уже в 8 раз увеличить финансирование Украины. Но они и так выскребли все свои склады, увеличиваем цену вопроса еще в два раза. В 16 раз надо увеличить финансирование. А как населению западных стран это объяснить?

Есть ли смысл вообще доказывать Западу легитимность наших выборов?

Доказывать Западу легитимность наших выборов есть смысл. Многие считают, что Запад все равно занимает лживую позицию, но действительно позиция Запада доходит уже до карикатурности. Про выборы, в которых побеждает Путин, пользуясь большой поддержкой населения, они говорят, что эти выборы неправильные. А вот то, что Зеленский не проводит выборы, хотя во время военного положения там выборы отменяются только парламентские, а выборы Президента отменяться не должны, это для них хорошо. А то, что он еще и самого своего главного конкурента политического Залужного выгнал из страны, назначив его послом в Британию, – это тоже все хорошо и демократия.

И еще я бы отметил – у нас конфликт не с Украиной, а с Западом. На Западе сейчас правит бал «партия войны», которая против любых переговоров, которые бы уважали интересы России. Но мы заинтересованы в том, чтобы переговоры все-таки были. Для этого партия мира должна стать более влиятельной на Западе. А чтобы она была более влиятельной, ей полезно знать о том, что российская общественность консолидирована вокруг Путина и выборы полностью отражают позицию населения страны.

«Про выборы, в которых побеждает Путин, они говорят, что эти выборы неправильные. А вот то, что Зеленский не проводит выборы, – это для них хорошо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Путин четко заявил, что Россия хочет переговоров, но знает план Запада использовать временное перемирие для перевооружения ВСУ»

Как оцениваете заявления Путина на пресс-конференции после победы на выборах?

Владимир Путин, прежде всего, поблагодарил своих избирателей за поддержку. Зафиксировал то, что Россия консолидирована. Отметил достаточно скромно, что дело не только в нем, но и в периоде, в котором мы находимся, когда мы с оружием в руках вынуждены защищать себя. Вот такая огромная поддержка связана с трудностями, через которые проходит Россия. Это спокойная, разумная и реалистичная интерпретация. Еще одно важное заявление было по поводу Навального. Это интересно, но не так важно, честно сказать. А вот по поводу переговоров о мире с Украиной – важно.

Путин четко заявил, что Россия хочет переговоров, но знает, что есть план Запада использовать временное перемирие для максимального перевооружения украинской армии, а потом опять через полтора или два года начать большую войну. Россия против таких переговоров и на такое перемирие не пойдет. Это означает, что частью такого мирного соглашения должно быть соглашение о демилитаризации Украины, чтобы она не накачивалась оружием. Но здесь возникает цепочка следствий. Если происходит демилитаризация Украины, то окажется, что Российская армия мощная, а украинская демилитаризована. Тогда для Запада не будет гарантий, что Российская армия может через полтора-два года войти на территорию Украины. Но для того, чтобы Россия дала такие гарантии, нужно, чтобы там, на Украине, не было «Анти-России», чтобы прекратилась война против русского языка, Русской православной церкви. Такие у России требования. Но это же означает смену политического режима на Украине под контролем России. Запад к этому пока не готов. И возникает вопрос, нужна ли Западу такая Украина. Пока такие проблемы с переговорным процессом.

Три кандидата на выборах набрали меньше 5 процентов. Почему так мало?

Дело в том, что мы видим, что сейчас не Зюганов, а Харитонов. Не лидер партии «Новые люди» изначальный, а Даванков. Мне кажется, что эти лидеры парламентской оппозиции не на себя на выборах работали. А прежде всего, участвовали в укреплении легитимности победы Владимира Путина. И Харитонов, и Слуцкий и Даванков. Их главная цель участия была – помочь Владимиру Путину в победе. Не вести слишком активную избирательную кампанию, они ее и не вели. Я думаю, что частью этой договоренности является то, что власть на будущих парламентских выборах гарантирует, что эти три партии получат примерно тот процент голосов, который они и имеют. И что «Единая Россия» не будет претендовать на текущий процент поддержки Путина. Здесь все нормально. И это соответствует не только интересам партии правящей, но и ее избирателей. Потому что КПРФ подвергает жесткой критике социально-экономическую политику власти, а ЛДПР подвергает жесткой критике политику власти по миграции. Требует ее ужесточения. Партия «Новые люди» выступает за большее сближение с Западом, за большую глобализацию. У них есть претензии к политике власти, но их же избиратели говорят, что эти претензии нужно отложить на послевоенный период, а сейчас всем вместе помочь Владимиру Путину. Чтобы выиграть эту войну с Западом и завершить это, наконец.

«Мне кажется, что лидеры парламентской оппозиции не на себя на выборах работали. А прежде всего, участвовали в укреплении легитимности победы Владимира Путина. И Харитонов, и Слуцкий, и Даванков» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«ЛДПР хорошо отработала выборы, кризис в КПРФ является одним из результатов, Даванков – не феномен»

Слуцкий провалил выборы? Что делать ЛДПР, есть ли вообще смысл в этой партии без Жириновского?

ЛДПР очень хорошо отработала в связке с администрацией Президента, когда главная цель на этих выборах показать и укрепить легитимность победы Владимира Путина. Еще одна цель была у Леонида Слуцкого – укрепить свое лидерство в партии, и он с этой задачей тоже справился. И если КПРФ будет по-прежнему обладать высокой долей автономности, самостоятельности, то администрация Президента будет заинтересована в том, чтобы вывести ЛДПР на второе место и сместить оттуда КПРФ. Понятно, что идеология ЛДПР традиционная, как идеология еще Жириновского: брутальность, антизападничество, милитаризм. Они соответствуют периоду СВО, и общественные настроения идут в этом направлении. Я думаю, проблем сильных у ЛДПР не было на этих выборах, несмотря на то что Слуцкий занял последнее место.

КПРФ от выборов к выборам падает. В чем проблемы?

Да, кризис в КПРФ является одним из результатов этих выборов. Да, сейчас Харитонов занял второе место в рамках статистических погрешностей. Но раньше по социологии было видно, что КПРФ проигрывает зачастую ЛДПР. Сейчас мы видим, что и партия «Новые люди» Даванкова в Москве у них выиграла. В общем, кризис в КПРФ есть. Как он разрешится, трудно сказать. Он может разрешиться так, что КПРФ пойдет по пути радикализации своих позиций, но чуть позже, ближе к парламентским выборам или к единому дню голосования даже в сентябре 2024 года. Для того чтобы подтвердить в глазах избирателей, что они являются реально оппозицией. Второй вариант – КПРФ может пойти по пути, по которому уже прошли ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия». По пути выстраивания отношений с администрацией Президента так, что фактически руководство находится в администрации, а не внутри партии. Это тоже возможный вариант. Так или иначе, КПРФ придется очень серьезно побороться за свою позицию лидерства как главной оппозиционной партии.

«Когда началась акция «полдень против Путина», то рекомендация Ходорковского** была голосовать за Даванкова» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В чем феномен Даванкова? До выборов о нем никто почти не знал. Есть ли у него политическое будущее в России и какое?

Даванков не является каким-то феноменом. Это достаточно средний политик-исполнитель. Он и не является лидером партии. С Даванковым иначе получилось. Вообще партия «Новые люди» – это первая искусственная партия полностью. Создана полностью администрацией Президента для того, чтобы дать возможность прозападным либералам тоже за кого-то голосовать. Но чтобы эта партия прозападных либералов была полностью под контролем. Суть в хорошем плане. В том, что прозападные либералы тоже должны иметь легальную политическую силу, за которую они могут голосовать. Вот им и создали эту силу. Это была разумная и хорошая идея – сделать умеренную прозападную партию либералов, но чтобы она не была под контролем западных спецслужб.

По данным экзитполов, многие отдавали Даванкову от 8 до 10%. Почему итоговый результат меньше 4%. Подозрительно или нет?

Когда началась акция «полдень против Путина», то рекомендация Ходорковского** была голосовать за Даванкова. И тут возникла угроза, что Даванков может реально получить много голосов за счет электората Навального, который контролирует Ходорковский. Отчасти это и произошло. Если посмотреть на голосование, например, в Ереване. Огромное количество голосов получил Даванков, около 60%. Это значит, что все релоканты голосовали за Даванкова из тех, кто голосовал. Здесь возникла угроза перехвата электоральной активности Даванкова Ходорковским. За счет чего эту угрозу устранили? Кто-то считает, что специально уменьшили голоса Даванкова. Вряд ли это происходило. Скорее, времени не хватило просто раскрутить эту кампанию Ходорковскому в поддержку Даванкова, потому что в фальсификацию я не верю, честно сказать. Я знаю, что накладки, искажения результатов подобными методами настолько велики, что без крайней необходимости никто этим заниматься не будет. Административные искажения результатов голосования происходят не в интересах больших каких-то структур, они если и происходят, то в интересах конкретного кандидата в депутаты, в мэры. Даже искажения в пользу кандидатов в губернаторы уже становятся менее вероятными. Итоговые 4% при том, что давали там 8%, все-таки это были утечки. Причем большей частью оппозиционных СМИ. Показывали бюллетени, там очень много было за Даванкова. Но верить СМИ, которые спецслужбы Украины по сути контролируют, я думаю, неразумно. Думаю, что была возможность у Даванкова сделать рывок за счет электората Навального, организованного Ходорковским. Но не получилось. Может, потому, что электорат очень маленький. И, возможно, не хватило времени. Но получилось это сделать только на заграничных участках, где голосов очень мало.

* Алексей Навальный признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента; включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

** Ходорковский Михаил Борисович значится в реестре физлиц-иноагентов Минюста.