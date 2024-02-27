Политолог Марков: Взятие Работино не будет иметь военного значения

Село Работино не представляет военного интереса ни для России, ни для Украины, уверен известный политолог Сергей Марков. По его мнению, бои за этот населенный пункт могут иметь смысл лишь в плане отвлечения внимания Украины и «растаскивания» сил ВСУ.

«Работино не имеет военного значения. Это лишь подход к тому, чтоб организовать прорыв линии обороны на город Токмак. Токмак имел значение, но сейчас, когда оборона ВСУ прорвана, даже для этого город не так важен. Нам нужно обеспечить прорыв украинской обороны, чтобы начать относительно быстрое наступление», — заявил эксперт в беседе с «Татар-информом».

По оценке Маркова, российская сторона может стянуть силы ВСУ к Работино и неожиданно для противника «пойти» на другое место, к примеру, на Купянск.

Подробнее о том, будут ли страны НАТО отправлять свои войска на Украину, какой ответ может дать Россия и причем здесь Работино — в материале «Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ».