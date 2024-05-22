Политолог Марков: Орбан может стать следующей целью для покушения «неведомого штаба»

«Неведомый штаб» планомерно организует атаки на лидеров различных государств, так или иначе стоящих на пути интересов США. Следующей его целью может стать Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил известный политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом».

«Да-да, все эти люди создают проблемы американцам, и многие обсуждают, кто будет следующей целью этого неведомого штаба. Большинство называют Виктора Орбана. Понятно, что и Владимир Путин постоянная цель, но у него очень сильная система защиты», – отметил эксперт.

Политолог также подчеркнул, что главы всех стран сейчас усиливают меры безопасности, сокращая число рабочих поездок и увеличивая длину подготовки важных визитов.

Напомним, недавно на вертолете неожиданно разбился Президент Ирана Эбрахим Раиси. Это стало потрясением для всего мира и породило массу версий о его преднамеренном устранении. Подробнее о возможных мотивах «заказчиков» Марков рассказал в интервью «Татар-информу».