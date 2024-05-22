Сергей Марков об охоте на лидеров стран: «Какая-то мощная сила тащит мир к ядерной войне»

Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси потрясла мир и породила массу версий о его преднамеренном устранении

Фото: kremlin,ru

Что произошло с Президентом Ирана

Иранская сторона винит плохую погоду и минимальную видимость в трагическом крушении вертолета, в котором погиб Президент Ирана Эбрахим Раиси. Несмотря на незавершенное расследование, местные власти поспешили заявить, что версия о теракте на данный момент не подтверждается.

В свою очередь, Госдеп США называет именно правительство Ирана ответственным за гибель главы государства. Мол, для перевозки Раиси использовался старый вертолет в плохих метеоусловиях. Такое заявление сделал 20 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Интересно, что ранее бывший руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в гибели президента Ирана, поскольку американские санкции ограничили возможности Тегерана в части обслуживания самолетов и вертолетов.

Между тем многие эксперты строят версии, согласно которым именно американцам была бы выгодна смерть Эбрахима Раиси. Другие возлагают ответственность на Израиль, которым поперек горла встала ситуация в секторе Газа.

Иранская сторона винит плохую погоду и минимальную видимость в трагическом крушении вертолета Фото: © Mehr News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Сезон охоты на «врагов Запада»?

Наконец, стоит отметить, что май в целом стал тяжелым месяцем для целого ряда лидеров стран, который, мягко говоря, находятся не в фаворе коллективного Запада. Давайте просто назовем факты.

7 мая – информация о попытке покушения на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Некоторые СМИ назвали ее фейком. 13-14 мая – информация о военном перевороте против Президента Турции Реджепа Эрдогана. Он якобы получил от России предупреждение о готовящемся военном перевороте за несколько часов до его начала. Это утверждает иранское информационное агентство Fars. 15 мая – покушение на убийство Премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 16 мая – задержание гражданина, угрожавшего Президенту Сербии Александру Вучичу. 19 мая – госпитализация короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда по подозрению в пневмонии. 19 мая – крушение вертолета с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту.

Одни называют такую майскую «повестку» трагической цепочкой событий. Другие видят очевидную связь между озвученными фигурами. Все они представляют страны, которые выказывают непокорность Белому дому в Вашингтоне. Своим мнением на эту тему в интервью «Татар-информу» поделился известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«Многие обсуждают, кто будет следующей целью этого неведомого штаба. Большинство называют Виктора Орбана» Фото: kremlin.ru

«Все говорят, что Виктор Орбан, возможно, следующая цель номер один»

Действительно, фиксируется резкое количество инцидентов с крупными государственными деятелями. Этого практически не было много десятилетий, чтобы в течение неполного месяца произошла гибель или покушения на двух глав государства, к этому еще надо добавить, что в этом же месяце была информация о покушении на лидера Саудовской Аравии, президента Сербии.

Это совпадения, но никто не говорит, что случайные. Большинство людей полагает, что есть общая причина и какая-то мощнейшая сила чуть ли не тащит мир к ядерной войне. Я с этим согласен наполовину. Полагаю, что идет нарастание хаотических явлений в мире, которые и приводят к тому, что происходят такого рода срывы и нарастание общего хаоса. Мировые лидеры должны правильно отреагировать и как-то уменьшить причины этого.

Вам не кажется, что в этом списке есть одна общая деталь?

Да-да, все эти люди создают проблемы американцам и многие обсуждают, кто будет следующей целью этого неведомого штаба. Большинство называют Виктора Орбана. Понятно, что и Владимир Путин постоянная цель, но у него очень сильная система защиты. И в условиях, когда они не могут организовать покушение на Путина, они по возможности организовывают покушение на других, кто им мешает. Сейчас поэтому все говорят, что Премьер-министр Венгрии Орбан, возможно, следующая цель номер один.

А как считаете, что должен Орбан в этой ситуации предпринять?

Сейчас главы всех стран усиливают меры безопасности. Сложно сказать какие технические меры принимаются. Наверное, сокращается число поездок и увеличивается длина подготовки визитов с точки зрения безопасности. Возможно, технические новые средства подключаются. Но то, что спецслужбы всех лидеров стран мира увеличивают меры безопасности, очевидно.

«С большой вероятностью будущим президентом Ирана станет человек с политическим видением таким же, как у Раиси» Фото: © tasnimnews.com, CC BY 4.0

«США могут использовать внеплановые выборы президента Ирана для организации цветной революции»

А если представить, что это не совпадение, то зачем это Западу? В том же Иране вся элита против США. Что может измениться?

Везде есть конкретные причины и конкретные бенефициары. Большинство иранцев полагает, что убийство президента подстроил Израиль. А Израиль, кроме каких-то рациональных оснований, находится, по сути, в состоянии гибридной войны с Ираном. И у Тель-Авива могут бы еще и иррациональные основания. В войне считается достижением просто убить своего врага, даже если нет в этом какой-то существенной военной выгоды. Что касается американцев, понятно, что с большой вероятностью будущим президентом Ирана станет человек с политическим видением таким же, как у Раиси. Но американцы, думаю, делают ставку на протестный потенциал в Иране, который увеличился. Это было видно по многочисленным протестам, которые прошли там год назад. Теоретически, они могу использовать внеплановые выборы Президента Ирана для организации цветной революции. Вот такой у них может быть план.

А в целом зачем США столь жесткая форма? Чтобы запугать?

США перешли к новому этапу политического террора своих противников. Раньше мы уже видели, что они пробовали структурный террор в виде взрыва газопровода «Северный поток». Они используют ядерный террор в виде обстрелов украинской армией Запорожской АЭС. США используют индивидуальный терроризм, когда осуществляют теракты руками своих украинских прислуг. Большое количество терактов против мирных деятелей. То есть, они поднимаются еще на ступеньку в использовании своих террористических методов. Общая цель – подавить своих соперников, чтобы все признали полное доминирование США.

Как вы думаете, есть ли вероятность, что лидеры Саудовской Аравии, Турция, Словакии, Сербии, могут «прогнуться» перед Вашингтоном на фоне опасения за личную безопасность?

Конечно, все эти страны сейчас лавируют и обдумывают варианты, чтобы выйти из этого американского списка «террор-списка». Чтобы пойти на компромиссы с американцами. Что нужно американцам от Саудовской Аравии? В первую очередь, чтобы она прекратила согласовывать с Россией квоту на добычу нефти. Чтобы не помогала тем самым России получать большие доходы от продажи нефти.

Саудовская Аравия может уступить США в этом вопросе?

Честно, не знаю. Президент Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд – сильный лидер, но и американцы не боятся ставить перед собой большие задачи. А от Турции США надо, чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям и перестала давать через свою территорию обходить вот эти санкции. От Словакии нужно, чтобы прекратила проявлять самостоятельность в ЕС и призывать к миру, а встала в общий строй участников гибридной войны против России.

15 мая было совершено покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо Стоп-кадр видео

«Словакия от позиции за мир никакой особой выгоды не получает. Думаю, Фицо может пойти на уступки Западу»

Фицо испугается?

Думаю, что вероятность этого высока. Он понимает, что покушение может повториться, а Словакия маленькая страна. Если для Саудовской Аравии важно обеспечить высокие цены на нефть с Россией, ведь она тоже получает выгоду и Турция получает огромную выгоду от помощи России обходить санкции, то Словакия от позиции за мир никакой особой выгоды не получает. Думаю, что под давлением террора Роберт Фицо может пойти на уступки.

Сербия исторически является братским народом России, и Вучич старается лавировать. Что от него хотят в этой ситуации, и какой будет итог?

От Вучича хотят, чтобы он тоже присоединился к антироссийским санкциям. И признал независимость Косово. Думаю, он будет лавировать, но при этом шаг за шагом уступать требованиям Запада.