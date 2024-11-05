Политолог Марков уверен в победе Трампа на выборах в США

Сергей Марков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Несмотря на равенство кандидатов, согласно социологическим опросам, республиканец Дональд Трамп имеет больше шансов стать новым Президентом США. Такое мнение выразил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Сегодня в США пройдут президентские выборы. За пост главы государства поборются Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис. Согласно результатам соцопросов, которые проводились в преддверии выборов, оба претендента имеют равные шансы на победу.

«Несмотря на то, что социологические опросы показывают равенство между кандидатами, на самом деле у Трампа преимущество в 5%», – сообщил Марков «Татар-информу».

Он пояснил, что избирательная система США дает преференцию штатам с малым населением, которые, собственно, голосуют за Трампа. Это связано с тем, что число выборщиков рассчитывается от числа конгрессменов от штата, которое пропорционально населению, и числа сенаторов, которое непропорционально населению, поскольку в Сенате представлены по два человека от каждого штата. Поэтому есть определенный резерв, который равен 2,5%.

Кроме того, 2% американцев, согласно опросам, еще не определились с выбором. По мнению Маркова, они отдадут свои голоса за Трампа, поскольку эти люди недовольны нынешней властью, поэтому они отказываются рассказывать о своих предпочтениях социологам.