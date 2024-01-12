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Политолог Марков: У Трампа есть все шансы победить в выборах Президента США
Дональд Трамп имеет все шансы победить в предстоящих выборах Президента США. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Татар-информа» высказал известный российский дипломат и политолог Сергей Марков.
«Шансы Трампа на победу в выборах сейчас весьма вероятные. По социологии, в Америке количественная система голосования, голосуют штаты и получается, что Трамп сейчас выигрывает у Байдена 2-3% голосов, а фактически выигрывает значительно больше. Неважно сколько в Калифорнии, например, за демократов — 55% или 99%. Это неважно. Количество выборщиков будет такое же», — сказал он.
Эксперт объяснил, что итоги избирательной кампании будут зависеть от шести меняющихся американских штатов, так называемых «свинг-стейтс».
«А там, в пяти из шести этих штатов, побеждает Трамп», — подчеркнул Марков.
Подробнее о том, как может измениться американская политика в отношении НАТО и Украины в случае прихода к власти республиканцев – в материале: «Европа не сможет, США не поможет: чем тень Трампа на американском троне грозит Киеву и ЕС».
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