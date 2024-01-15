Политолог Марков: Став Президентом США, Трамп заключит «демонстративный мир» на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства не сможет значительно изменить направление американской политики, считает известный политолог и дипломат Сергей Марков. По словам эксперта, кандидат от республиканцев, придя к власти, скорее попытается договориться о «демонстративном мире» между Украиной и Россией.

«Демонстративно он попытается какой-то мир заключить и сам будет в это, думаю, верить. Но не думаю, что ему это реально удастся. Он не сможет проводить политику вразрез с позицией глубинных силовых госструктур США», –рассказал Марков «Татар-информу».

Специалист, однако, уточнил, что дистанцироваться от угрозы начала ядерной войны Трамп не сможет и не станет отправлять американские войска и использовать ядерный потенциал страны, если в Европе начнутся какие-либо боевые действия.

«Он говорит: мы не будем посылать туда наши войска, задействовать наш ядерный потенциал, если там случатся какие-то заварушки. Условно, если какая-то Польша, Прибалтика захотят спровоцировать США на войну с Россией, то мы не пойдем по этому пути», – объяснил политолог.

Подробнее о том, каковы шансы бывшего американского лидера вновь вернуться к власти, как это повлияет на отношения в мире и что может предпринять Байден – в интервью «Сергей Марков: «Если США формально объявят России войну, то без обмена ядерными ударами».