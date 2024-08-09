Политолог Марков: США ежеминутно участвуют в атаках на Курскую область

Американцы имеют самое прямое отношение к ударам по Курской области, курируют их и принимают участие в атаках «ежеминутно». Таким мнением с «Татар-информом» поделился известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«Прямо участвуют в этом в ежеминутном формате, поскольку именно они поставляют связь Украине, обеспечивают наведение ракет, спутниковую разведку. США участвуют в этом нападении на Курскую область ежеминутно», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о роли американских властей в атаках на российские территории.

Марков добавил, что планы нападения разрабатывались Украиной совместно с генералами США, Польши и Великобритании.

Подробнее о том, позволит ли США ядерные удары по РФ, а также о дальнейшем ходе спецоперации, можно узнать в материале «Марков – об атаке ВСУ на Курскую область: «США могут дать Киеву все. Даже ядерное оружие».