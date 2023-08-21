Политолог Марков сравнил Минниханова с Кадыровым

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Ряд регионов России – Татарстан и Чечня – активно взаимодействуют с исламскими странами, однако у руководителей республик – Рустама Минниханова и Рамзана Кадырова – разный подход в построении связей. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявил известный российский дипломат и политолог Сергей Марков.

«Дело в том, что в Чечне уровень общественного бытия в рамках ислама на порядок выше, чем в других российских регионах. Это направление, так сказать, политический ислам, у Кадырова сильно развито», – пояснил эксперт.

По словам Маркова, у Минниханова совершенно иная специализация, поскольку Татарстан является одним из российских регионов – лидеров в экономике. «По многим параметрам вообще на первом месте находится. Татарстан экономически больше, чем все остальные исламские республики России вместе взятые», – отметил политолог.

Напомним, в минувшие выходные Раис Татарстана был в Будапеште с рабочим визитом. Программа поездки была насыщенной: в субботу Минниханов провел переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, а в воскресенье принял участие в государственном празднике Венгрии – Дне святого Иштвана. О роли Раиса РТ в российской дипломатии высшего уровня читайте в большом материале «Татар-информа».