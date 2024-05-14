Политолог Марков: Шойгу не справился с быстрым разгромом украинской армии в ходе СВО

Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу не сумел добиться быстрого разгрома ВСУ, который планировался в ходе спецоперации, зато сумел создать совершенно новую и более эффективную российскую армию. Таким мнением с «Татар-информом» поделился политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«Шойгу не справился с СВО в деле быстрого разгрома украинской армии. Справился с тем, что резко переломил имидж российской армии с негативного на позитивный. Это огромная его заслуга. Потом он справился с тем, что смог создать новую армию, выдержавшую удар ВСУ, которые были сильнее в 2022 году и получила еще чудовищный объем вложений от Запада. Он смог создать новую российскую армию в конце 2022-го – начале 2023 года, которая выдержала этот удар», – отметил эксперт.

12 мая Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Шойгу секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева. На новом посту бывший глава Минобороны станет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Одновременно он будет заместителем российского лидера в Военно-промышленной комиссии РФ.

Подробнее Сергей Марков раскрывает смыслы смены главы Минобороны, оценивает шансы на возвращение генерала Суровикина на СВО и роль Казани в Кабмине РФ в интервью «Татар-Информ».