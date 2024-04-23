Политолог Марков: Сейчас на Украине Россия использует тактику «тысячи мелких порезов»

Вместо контрнаступления Россия сейчас использует другую тактику против украинской армии, называемую «тысяча мелких порезов». Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«Сейчас Россия не наступает, это не наступление. Это называют тактикой „тысяча мелких порезов“. Ставка делается на то, что в ряде мест украинская оборона просто начнет обрушаться, и вот тогда может начаться наступление», – объяснил эксперт.

Он отметил, что некоторые специалисты считают этот метод активной обороны очень эффективным, а другие, напротив, полагают, что это лишь дает европейцам и американцам фору для перевооружения ВСУ.

Подробнее о том, как выделение 61 млрд долларов на военные нужды Украины скажутся на ходе СВО и как сейчас обстоят дела российской армии на фронте – в интервью «Сергей Марков: «Сейчас Россия не наступает в зоне СВО, это тактика тысячи мелких порезов».