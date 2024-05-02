Россия должна освободить Одессу, Харьков, древнерусскую столицу Киев, которые по-прежнему находятся под контролем киевского режима. Об этом заявил эксперт-политолог Сергей Марков.

«Не знаю, когда это будет, но Россия обязана освободить и Одессу, и Харьков, и Киев, древнерусскую столицу, без сомнений. События 2 мая 10-летней давности показывают, что мы совершенно правы, что Запад будет готов поддержать любое преступление против России, включая сожжение людей и не только», – сказал он в беседе с «Татар-информом».

Марков выразил уверенность, что страны Запада выпустили бы на Москву ядерную бомбу, если бы у них была такая возможность.

Подробнее о трагедии в Одессе десятилетней давности, чем те события обернулись для Москвы, Киева и кто руководил «операцией» в Вашингтоне – в материале «Татар-информа».