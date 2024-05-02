«Могли бы и атомную бомбу скинуть»: 10 лет со дня кошмара в Доме профсоюзов в Одессе

2 мая 2014 года террористы «Правого сектора»* при помощи зажигательной смеси устроили пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе

Фото: © HOBOPOCC, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

«Нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима»

2 мая 2014 года террористы «Правого сектора»* при помощи зажигательной смеси устроили пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Там собрались сторонники федерализации Украины, выступавшие также за придание русскому языку статуса государственного в этой стране.

Количество погибших, то есть сгоревших заживо, варьируется от 48 человек (по данным МВД Украины) до более сотни. Пострадали почти 300 человек. Точные цифры мы вряд ли в ближайшее время узнаем. Показательно, что за 10 лет Киев так и не провел расследования и до суда дело не дошло. Об этом в своем телеграм-канале напомнила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«То, что через 10 лет после чудовищного, беспримерного по своей жестокости в новейшей истории преступления в Одессе нет никакого результата расследования, нет суда, никто не наказан, ярче всего подтверждает – нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима. Нормой, которую он считает важным, необходимым оберегать», – написала она.

Главным инициатором этого преступления был Александр Турчинов, занимавший на тот момент пост исполняющего обязанности президента Украины Фото: © Вадим Чуприна, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Организаторы и исполнители кровавого террора в Доме профсоюзов давно известны

Валентина Матвиенко также заявила, что по итогам спецоперации понадобится большой трибунал, на котором будут собраны все преступления, совершенные киевским режимом. Между тем главные организаторы чудовищного преступления давно известны, полагает глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, сожжение людей в Одессе задумывалось и реализовывалось как акция устрашения. А главным инициатором этого преступления был Александр Турчинов, занимавший на тот момент пост исполняющего обязанности президента Украины.

«Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – цитирует Медведчука ТАСС.

В таинственном междусобойчике, со слов Медведчука, также участвовали бывшие руководители СБУ Валентин Наливайченко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий и экс-глава МВД Арсен Аваков. При этом консультировал собравшихся по преступной операции ныне опальный олигарх Игорь Коломойский**. А непосредственно на месте событий «акцию» курировал небезызвестный Игор Палица, который, к слову, позже был назначен губернатором Одесской области. Понятно, за какие заслуги.

«На Украине в целом фашистский режим, и там никакие протесты невозможны. Это настоящий фашистский режим» Фото: © HOBOPOCC, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

«На Украине в целом фашистский режим, и там никакие протесты невозможны»

Сразу отметим, что сожжение людей в Одессе при всей своей трагичности стало в исторически русском городе лишь преамбулой последующей зачистки всех симпатизирующих России общественных и политических деятелей. Об этом «Татар-информу» рассказал известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«После чудовищного террора, конечно, все зачистили. На Украине в целом фашистский режим, и там никакие протесты невозможны. Это настоящий фашистский режим. Конечно, формы другие в сравнении с Гитлером или Муссолини, но форма контроля колоссальная, никакие протесты там невозможны в принципе», – считает эксперт.

Между тем 10 лет назад многие думали, даже за океаном, в США, что Россия после произошедшего немедленно введет войска на территорию Украины в помощь пророссийским силам. Но этого не произошло. Это решение до сих пор вызывает споры в экспертной среде.

«Это колоссальная ошибка, в результате которой Россия была вынуждена начинать СВО. Дело в том, что тогда российское руководство базировалось на договоренности, которое подписало с западными странами, по-моему, 18 апреля 2014 года в Швейцарии. По нему должна была происходить нормализация режима. И руководство России полагало, что большинство вершителей Украины пророссийской ориентации, поэтому любой демократический процесс с неизбежностью приведет к нормализации, и хотело решить этот вопрос мирным путем. Но Россию просто обманули, и вместо демократизации пришел откровенно террористический режим», – считает Марков.

За 10 лет Киев так и не провел расследования и до суда дело не дошло Фото: © Lsimon, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Почему молчит Запад и при чем тут Байден

Интересно, что сожжение людей в Одессе и последующие теракты уже режима Владимира Зеленского проходят под аккомпанемент многозначительного молчания коллективного Запада. И тут важен следующий момент. Действующий президент США Джо Байден 10 лет назад занимал пост вице-президента и был куратором всего американского «участия» в событиях на Украине.

«Лично Байден является соучастником трагедии 2 мая в Одессе. Байден тогда курировал спецслужбы США и вообще все последствия переворота на Украине. Он точно знал, что готовятся эти события и так далее. Он лично является соучастником этих процессов. Вряд ли он в это подробно вникал, но что будет использована сила для разгона пророссийских демонстрантов в Одессе, он прекрасно знал, был информирован и он это одобрил», – рассказал «Татар-информу» Марков.

Что будет дальше? Киев намеренно игнорирует преступления 10-летней давности, по сути укрывая всех причастных к трагедии в Одессе. Поэтому цель денацификации Украины и является одной из основных в деле проведения СВО.

«Ясное понимание этого факта и сегодня полностью подтверждает историческую верность решений и действий России по денацификации Украины. Эта цель специальной военной операции непременно должна быть выполнена», – писала Матвиенко в своем телеграм-канале.

Джо Байден 10 лет назад занимал пост вице-президента и был куратором всего американского «участия» в событиях на Украине Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Одесса ждет освобождения?

Тем временем исконно русские города Одесса, Харьков по-прежнему находятся под контролем киевского режима. По словам Сергея Маркова, эти города, а также Киев должны быть освобождены от режима Зеленского.

«Не знаю, когда это будет, но Россия обязана освободить и Одессу, и Харьков, и Киев, древнерусскую столицу, без сомнений. События 2 мая 10-летней давности показывают, что мы совершенно правы, что Запад будет готов поддержать любое преступление против России, включая сожжение людей и не только. Если бы у них была возможность, они давно бы уже выпустили на нас, по Москве, атомную бомбу», – считает Марков.

* Террористическая организация, запрещенная в России

** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов