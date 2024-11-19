Политолог Марков предупредил о вероятности ядерной войны в этом году

Сергей Марков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В случае нанесения ударов дальнобойными ракетами вглубь территории России объекты на территории стран НАТО становятся законными целями для наших Вооруженных сил. Такое мнение в интервью «Татар-информу» выразил директор Института политических исследований Сергей Марков.

По словам эксперта, «это будет означать, что эти страны вступили в непосредственную войну с Россией».

«Американские, британские и французские ракеты будут запускаться с самолетов, а ракеты ATACMS – с земли. Эти самолеты также будут американского, британского и французского производства. Кроме того, украинские солдаты и офицеры технически не могут нацеливать эти ракеты. Чтобы крылатая ракета летела, ей нужна очень детальная карта. Такой карты даже нет у французов и британцев, не говоря уже об украинцах, это будут американские карты. Чтобы полетела крылатая ракета, ей нужны данные спутниковой группировки. Они есть только у американцев, британцев и французов. Это означает, что нацеливать ракеты будут именно они. Полетное задание также будут задавать они. Значит, удары по территории России будут наноситься ими», – сказал Марков.

Политолог не исключил, что такие действия западных государств в конечном итоге могут привести к ядерному конфликту.

«Вот они начнут наносить эти удары. Мы со своей стороны скажем: «А мы в состоянии войны?» И после нанесем удары, но не по Лондону или Вашингтону, а по их военным базам в Польше и Германии, где это все осуществляется. После этого они объявят о том, что Россия находится в состоянии войны с НАТО. Потом они начнут наносить удары, после в ход пойдет тактическое ядерное оружие и стратегическое ядерное оружие. И итогом всего этого может стать ядерная война уже в этом году», – добавил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США, Великобритания и Франция якобы разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США сняли ограничения на удары американским оружием на расстояние до 300 км вглубь территории России. Также чиновник ЕС отметил, что данное решение Вашингтона «соответствует международному праву».