Политолог Марков объяснил, почему в Венгрию поехал Минниханов, а не Лавров

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Власти Венгрии ориентируются на прагматический подход во внешней политике, а Раис Татарстана Рустам Минниханов ищет прежде всего направления экономического развития. Так известный российский дипломат и политолог Сергей Марков прокомментировал рабочую поездку, совершенную руководителем республики в Будапешт в эти выходные.

«Венгрия ориентируется на прагматически-экономические характеры. Кроме того, она делает жесты в сторону исламских стран. Экономическое взаимодействие с ними позволяет укрепить ее особое положение в Евросоюзе», — сказал эксперт.

Марков также объяснил, почему для Венгрии выгоднее принимать у себя Рустама Минниханова, а не главу МИД России Сергея Лаврова.

«Я думаю, что всем европейцам все время приходится оправдываться перед Брюсселем, перед Вашингтоном. И оправдаться, что визит Минниханова является экономически ориентированным, легче, чем при случае с визитом Лаврова», — резюмировал политолог.

Напомним, в минувшие выходные Раис Татарстана был в Будапеште с рабочим визитом. Программа поездки была насыщенной: в субботу Минниханов провел переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, а в воскресенье принял участие в государственном празднике Венгрии – Дне святого Иштвана. О роли Раиса РТ в российской дипломатии высшего уровня читайте в большом материале «Татар-информа».