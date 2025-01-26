Политолог Марков о выборах в Белоруссии: «На Лукашенко буквально молятся»

Предварительные результаты выборов в Белоруссии наглядно продемонстрировали высокий уровень поддержки населением действующего Президента страны Александра Лукашенко. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

Ранее были обнародованы результаты экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, согласно которым действующий глава государства набрал 87,6% голосов.

«После 2020 года и после 2022 года, когда случился польский путч, и Лукашенко взял в руки автомат и подавил путч, и не дал вовлечь Белоруссию в войну, – после этого на Лукашенко буквально молятся большинство белорусов», – написал Марков в своем Telegram-канале.

Президентские выборы в Белоруссии прошли сегодня, за пост главы государства боролись пять кандидатов, включая Лукашенко.