Политолог Крылов: участие Турции и Пакистана не поможет победить хуситов

Возможное развертывание турецких и пакистанских вооруженных сил на территории Саудовской Аравии вряд ли поможет Эр-Рияду добиться военной победы над хуситами. Такое мнение в комментарии «Татар-информу» высказал кандидат политических наук, научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.

По словам эксперта, даже совместные действия Великобритании и США ранее не позволили справиться с хуситами. Поэтому участие Турции и Пакистана он считает скорее символической поддержкой Саудовской Аравии.

«Это скорее выглядит в большей степени как символическая поддержка и такое дружественное похлопывание по плечу: мол, не переживай, мы с тобой», – сказал Крылов.

Он отметил, что победить хуситов только воздушными и ракетными ударами, вероятнее всего, не получится. Наземная операция, по его мнению, может привести к большим потерям.

«Сухопутная операция, скорее всего, обернется очень большой кровью, и в целом вопрос: зачем Пакистану или Турции это надо? И как потом объяснять собственному населению, собственно говоря, за что погибли их солдаты?» – отметил политолог.

Крылов предположил, что участие двух стран может ограничиться отдельными видами военной поддержки. По его словам, Турция способна предоставить беспилотники, в том числе Bayraktar, а Пакистан – разместить некоторое количество ударных самолетов и оказать разведывательную помощь.

«В целом все то же самое саудиты могли бы запросить у американцев, но американцы им в целом уже отказали», – сказал эксперт.

По словам Крылова, ранее Саудовская Аравия обращалась за помощью также к Великобритании, Израилю и Китаю. При этом наиболее эффективным вариантом решения проблемы он считает не расширение военного участия других стран, а переговоры с Ираном.

Ранее хуситы заявили об ударах по Саудовской Аравии и предупредили авиакомпании об опасности полетов над королевством. На фоне эскалации Турция и Пакистан готовятся развернуть силы в Саудовской Аравии. О том, как хуситы пришли к власти и при чем здесь Иран – в материале «Татар-информа».