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Политолог Колташов: Байден хочет развязать войну в Европе
Президент США Джо Байден перед тем, как покинуть Белый дом, хочет развязать войну в Европе. Именно этим объясняются удары дальнобойными ракетами по территории РФ. Такое мнение «Татар-информу» выразил директор Института нового общества Василий Колташов.
«Байден намеренно хочет усложнить ситуацию для (избранного Президента США Дональда) Трампа. Байден и те, кто за ним стоит, хотят навязать Трампу те правила, по которым он играть не хочет. В частности, навязать ему войну в Европе, а не только на Украине. Конечно, при таком сценарии США будут втянуты в нее, и Трампу придется заниматься ей и тратить все силы на нее, а не на внутреннюю политику или китайскую проблематику», – сказал Колташов.
Он считает, что в Вашингтоне и в дальнейшем будут нагнетать обстановку, чтобы добиться желаемых целей.
Накануне Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу нанесения ударов дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям. Глава государств сообщил о нанесении ответного удара по военному объекту в Днепропетровской области баллистической ракетой «Орешник».
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