Политолог Караханов предрек начало войны между США и Ираном

Соединенные Штаты могут начать войну с Ираном в конце зимы-начале весны следующего года. Такое мнение выразил политолог-международник Энес Караханов.

По его словам, в начале вооруженного конфликта между двумя странами заинтересован Израиль, который и может подтолкнуть Вашингтон к агрессии.

«Если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху снова сможет проявить себя, он откроет путь к своему спасению, заставив США нанести ракетный удар по Ирану. Не исключено, что США нападут на Иран с подачи Израиля, и ракетная атака на Иран может состояться в феврале-марте 2025 года», — сказал Караханов в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, израильские власти стремятся восстановить свое влияние в ближневосточном регионе. Для этого Тель-Авиву необходима будет помощь американцев. Соответственно, Нетаньяху может попытаться надавить на США посредством еврейского лобби.

В США 5 ноября состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп вступит в должность главы государства в январе 2025 года.