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Политолог Дудаков указал на преимущество Трампа на выборах в США
Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп имеет больше шансов на победу в выборах, чем претендент от демократов Камала Харрис. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.
«На текущий момент Трамп может рассчитывать на большее количество голосов, чем Харрис. Поэтому небольшое преимущество у него есть, но оно не такое крупное, чтобы мы могли говорить, что Трамп точно победит», – сказал Дудаков «Татар-информу».
По его словам, независимо от того, кто станет следующим хозяином Белого дома, оба кандидата будут вынуждены начать переговоры с РФ.
«Я думаю, Трамп этим займется сразу же, а Харрис будет этим заниматься постепенно. Плюс у них будет мотивация показать большую эффективность в сравнении с тем, что делал Байден и его команда, и попытаться как-то все-таки с нами договориться», – считает эксперт.
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