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Политолог Андрей Безруков: Если бы не СВО, то враг стоял бы сейчас на наших границах
Если бы не было специальной военной операции, то сейчас бы вооруженные НАТО боевики со стороны Украины стояли бы на границах Брянской и Воронежской областей и ставили ультиматумы. Таким мнением во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» поделился политолог, российский разведчик, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков.
«После антигосударственной революции на Украине в 2014 году, выбора у России уже не было. Если бы мы не остановили это движение, то сейчас боевики были бы на границе Брянской, Воронежской областей, Ростова-на-Дону с теми вооружениями, которые долетают до наших центров принятия решений за считанные минуты. А это риск того, что в определенный момент они нам предложат сдаться, потому что не будет противоядия против массированного удара», — заявил политолог.
На сегодняшний день стоит задача обеспечить военно-политическую безопасность, и после поражения НАТО на Украине, им придется отодвинуть границу альянса до уровня 1997 года, у них просто не останется выбора, считает Безруков.
Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.
Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.
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