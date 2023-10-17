Политолог Андрей Безруков: Если бы не СВО, то враг стоял бы сейчас на наших границах

Андрей Безруков

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Если бы не было специальной военной операции, то сейчас бы вооруженные НАТО боевики со стороны Украины стояли бы на границах Брянской и Воронежской областей и ставили ультиматумы. Таким мнением во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» поделился политолог, российский разведчик, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков.

«После антигосударственной революции на Украине в 2014 году, выбора у России уже не было. Если бы мы не остановили это движение, то сейчас боевики были бы на границе Брянской, Воронежской областей, Ростова-на-Дону с теми вооружениями, которые долетают до наших центров принятия решений за считанные минуты. А это риск того, что в определенный момент они нам предложат сдаться, потому что не будет противоядия против массированного удара», — заявил политолог.

На сегодняшний день стоит задача обеспечить военно-политическую безопасность, и после поражения НАТО на Украине, им придется отодвинуть границу альянса до уровня 1997 года, у них просто не останется выбора, считает Безруков.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.