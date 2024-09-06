Политкухня: Кондратьев рассказал об активности избирателей и онлайн-голосовании

В преддверии выборов в Государственный Совет Татарстана VII созыва гостем подкаста «Политкухня» стал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

В начале интервью Кондратьев рассказал о традиционном блюде его семьи. «Один раз в год, что бы ни происходило в мире и независимо от обстоятельств, у нас собиралась обязательно вся семья на пельмени с квашеной капустой», — заметил он, заявив о важности традиций как в жизни, так и в политике.

Гость подкаста также поделился своим пониманием ситуации с распространением фейковой информации. «Сегодня мы работаем в условиях СВО, экономической войны и самое главное — информационного давления», — уверен он. По словам председателя ЦИК РТ, недостоверные сообщения о выборах начали появляться ровно за месяц до их начала. В связи с этим он отметил значение блогеров-наблюдателей.

В подкасте Кондратьев также рассказал о собственном видении роли онлайн-голосования: «Я уверен, что за дистанционным электронным голосованием — будущее, но это должно быть лишь вспомогательным инструментом. Основное голосование должно оставаться традиционным: урна, бюллетень, голосование». Дело в том что для гостя подкаста — это ритуал и дань уважения истокам отечественных избирательных традиций.

Кондратьев особо подчеркнул, что избиратели Татарстана всегда активно приходят на выборы и голосуют. «Самое главное, чтобы партия была известна, чтобы ее мысли и планы были понятны избирателю», — добавил он, призвав сограждан не оставаться в стороне.

Атмосфера на участках для голосования должна быть доброжелательной, и это, по мнению Кондратьева, является стандартом избирательной системы. «Мы постараемся сделать всё, чтобы все традиционные процедуры соблюдались на каждом избирательном участке», — заверил он.

Председатель ЦИК РТ также указал на важность участия молодежи в выборах. «На выборах Президента России было 86 тыс. впервые голосующих ребят, на выборах депутатов Госсовета будет 17 тыс. Мы очень серьезно относимся к воспитанию гражданского актива», — сказал он. В Татарстане, напомнил гость подкаста, были организованы различные мероприятия в рамках Года молодого избирателя, который был объявлен в текущем 2024 году.