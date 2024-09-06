Политкухня с Кондратьевым: онлайн-голосование, фейки под выборы и народная окрошка

В подкасте Андрей Кондратьев рассказывает о фейках, которые распространяются в информационном пространстве. Фейки, по словам гостя подкаста, начали появляться ровно за месяц до выборов. Вовремя пришли на помощь блогеры-наблюдатели, которые помогали в режиме реального времени давать отпор провокационным и противоречивым новостям.

Председатель ЦИК РТ оценил предвыборную кампанию и высказал мнение о дистанционном электронном голосовании, а также об участии молодежи в выборах. Кроме того, он рассказал, какое блюдо есть всегда на праздничном столе в его семье.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.