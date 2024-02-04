Politika: Зеленский планирует обвинить Залужного в ударе по российскому Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский планирует возложить на главкома ВСУ Валерия Залужного вину за сбитый российский самолет Ил-76, на котором находились военнопленные. Об этом заявляет сербское издание Politika.

«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, „прикрывая“ ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении», — объясняется в сообщении.

Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76, на котором перевозили 65 пленных бойцов ВСУ для обмена, был сбит 24 января. Крушение произошло в Белгородской области, все находившиеся на борту, включая российских военнослужащих и членов экипажа, погибли.

Было установлено, что удар по самолету был нанесен с территории Харьковской области. Как заявил Президент России Владимир Путин, Ил-76 был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot американского производства.