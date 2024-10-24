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Политика 24 октября 2024 18:50

Политик из Камеруна: Саммит БРИКС в Казани дал людям новую надежду

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На протяжении трёх дней саммита мы увидели большую работу, которую провели главы государств. Это позволит расширить сотрудничество между многими странами, причем не только входящими в объединение, что подарило людям новую надежду. Таким мнением с «Татар-информом» поделился Глава камерунской политической партии PURS Серж Эспуар Матомба.

«БРИКС стал альтернативой для многих стран для расширения сотрудничества по многим направлениям. За эти три дня каждый почувствовал, что Россия не изолирована от мира, люди из разных уголков земного шара получили здесь большую надежду на позитивные изменения», - сообщил он.

Его также очень впечатлил и сам Татарстан, особенно ему понравилась кухня, однако он не смог описать любимое блюдо, отметив лишь, что оно похоже на нечто прекрасное.

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#саммит БРИКС #африка
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