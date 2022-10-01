Politico: Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для Штатов

Заявление властей Украины о желании добиться ускоренного вступления в НАТО стало неожиданностью для администрации Президента США Джо Байдена. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на двух осведомленных американских чиновников.

Издание констатирует, что потенциальное членство Украины в НАТО было болезненным вопросом для властей Соединенных Штатов из-за 5-й статьи устава организации, которая требует коллективной военной защиты любой страны — члена альянса, которая подверглась нападению.

Соответственно, руководство государств Запада опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, для чего потребуется единогласное одобрение всех 30 стран-членов, в условиях продолжающегося конфликта приведет к войне между Россией и США.

При этом в Конгрессе мнения об ускоренном вступлении Украины в НАТО разделились. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на стала прямо поддерживать такой шаг, но подчеркнула, что выступает за предоставление украинской стороне «гарантий безопасности». Конгрессмен же Майкл Куигли заявил о необходимости поддержать заявку.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что сделать это немедленно невозможно, так как необходимо одобрение всех стран-участниц.