Politico: В Вашингтоне рассматривают возможность поставить Киеву около 30 танков Abrams

Американские власти рассматривают возможность поставки Киеву около 30 танков Abrams. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителей властей.

«Один из двух американских чиновников заявил, что администрация [Президента США Джо] Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков "Абрамс"», – сказано в публикации.

Еще один собеседник отмечает, что боевые машины, скорее всего, поступят в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Эта программа позволяет Вашингтону финансировать закупку вооружения для Украины – в отличие от изъятия военной техники и оружия из существующих запасов страны.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал, что Байден готов передать Украине 10 основных боевых танков M1 Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решения относительно поставок танков Leopard 2 собственного производства.