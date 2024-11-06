Politico: У Трампа есть список людей, которым он хочет отомстить

Благодаря победе на выборах в США Дональд Трамп сможет поквитаться со своими бывшими противниками, считает Politico.

По данным издания, у него есть целый список тех, кому планирует отомстить.

В тексте отмечается, что среди тех, кто попал в «список», Президент Соединенных Штатов Джо Байден, соперница Трампа на выборах Камала Харрис, бывший американский лидер Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Ранее в российском МИД выразили мнение, что приход Дональда Трампа к власти усилит внутреннюю напряженность в Соединенных Штатах.