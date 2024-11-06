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Politico: У Трампа есть список людей, которым он хочет отомстить
Благодаря победе на выборах в США Дональд Трамп сможет поквитаться со своими бывшими противниками, считает Politico.
По данным издания, у него есть целый список тех, кому планирует отомстить.
В тексте отмечается, что среди тех, кто попал в «список», Президент Соединенных Штатов Джо Байден, соперница Трампа на выборах Камала Харрис, бывший американский лидер Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
Ранее в российском МИД выразили мнение, что приход Дональда Трампа к власти усилит внутреннюю напряженность в Соединенных Штатах.
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