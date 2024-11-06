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МИД РФ: Избрание Трампа в США может подстегнуть усиление внутренней напряженности
Избрание кандидата-республиканца Дональда Трампа Президентом США может подстегнуть усиление внутренней напряженности. Об этом говорится в заявлении МИД России.
«Можно ожидать, что возвращение Дональда Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей», – сказано в тексте сообщения.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что российская сторона будет работать с новыми американскими властями, отстаивая национальные интересы РФ.
Накануне в США прошли президентские выборы. По предварительным данным, победу одержал Трамп, набрав 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Он уже занимал пост главы государства с 2017 до 2021 года.
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