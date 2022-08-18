Politico: США попросят западные компании уйти из Турции при сближении Анкары и Москвы

Соединенные Штаты могут рекомендовать западным компаниям сократить экономические связи с Турцией или уйти из страны, если Анкара заключит «формальное экономическое партнерство» с Москвой. Об этом пишет газета Politico, сообщает ТАСС.

«Мы думаем, что Турция должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала, но близкие отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром», — заявил неназванный американский чиновник.

Издание отмечает, что если западные страны смогут доказать уклонение Турции от введения антироссийских санкций, то Вашингтон может «зайти еще дальше и отключить Турцию от доллара» в рамках вторичных санкций.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал, что Брюссель «тщательно отслеживает», чтобы Турция не помогала России искать решения для обхода рестрикций.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

Ранее The Financial Times писала, что европейских чиновников раздражает отказ турецкой стороны поддерживать антироссийские санкции.