FT узнала о просьбах ЕС к Турции объяснить рост торговли с Россией

Некоторые страны Европейского Союза начали обращаться к властям Турции с запросами из-за увеличения товарооборота между этой страной и Россией. Европейских чиновников раздражает отказ турецкой стороны поддерживать антироссийские санкции, пишет газета The Financial Times.

Об этих настроениях изданию рассказали два должностных лица. «Мы следим за этим (ростом российско-турецкой торговли — прим. Т-и). Это нехорошо и плохо воспринимается в ЕС. Это раздражитель», — подчеркнул один из собеседников газеты.

По данным Министерства торговли Турции, с мая по июль этого года турецкий экспорт в Россию составил 2,04 млрд долларов — на 642 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2021-го. За последний месяц турецкие поставки в РФ выросли на 75% год к году — с 417 млн долларов до 730 млн.

Как следует из сведений Турецкой ассамблеи внешней торговли, Турция в первую очередь поставляет в Россию продукцию химической промышленности (на 166,5 млн долларов), фрукты и овощи (на 90 млн), а также текстиль (на 78,5 млн).

Начиная с апреля Федеральная таможенная служба и Банк России перестали публиковать данные о внешней торговле. По информации ФТС на январь 2022 года, экспорт из РФ в Турцию составлял 4,261 млрд долларов, тогда как импорт — 618 млн, отмечает РБК.

Кроме того, чиновники стран ЕС воспринимают как угрозу то, что турецкий бизнес смотрит на уход западных компаний из России как возможность зайти на российский рынок, констатирует FT.

Ранее The New York Times обратила внимание на то, что сотрудничество президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает всё большее раздражение у государств Запада.