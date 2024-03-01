Politico: слова Макрона об отправке военных на Украину только нанесли вред Киеву

Слова президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки войск НАТО на Украину только навредили Киеву, цитирует РИА Новости издание Politico.

По данным зарубежных журналистов, Макрон хотел своим заявлением консолидировать усилия Запада по поддержке Украины, послав РФ «сильный стратегический сигнал».

При этом попытка лидера Франции предупредить Москву провалилась. Со слов обозревателя, он достиг противоположного эффекта. Автор подчеркивает, что слова Макрона стали только доказательством раскола среди союзников Украины по поводу ее дальнейшей поддержки.

В материале подчеркивается, что на Западе и так уже стали меньше верить в победу Киева, а слова Макрона рискуют еще больше подорвать поддержку Украины. При этом на общественное мнение повлиял и Президент РФ Владимир Путин после того, как заявил, что прямое вмешательство в украинский конфликт может привести к ядерной войне.

Все эти факторы ставят Украину в тяжелое положение, так как без достаточного объема военнослужащих и боеприпасов, она не сможет провести серьезную контратаку в этом году, пишет издание.

Ранее сообщалось, что ряд стран боится конфисковать замороженные активы РФ из-за ответных мер России.