Politico: Киев не смог ответить, откуда диверсанты взяли оружие США для атаки на Россию

Вашингтон расследует сообщения об использовании военной техники США украинскими диверсантами, приникнувшими на территорию Белгородской области. Власти Украины предостерегли от использования американской техники для атак на территории России, однако Киев утверждает, что не знает, откуда у диверсантов американское оружие, пишет Politico.

Издание приводит слова представителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрея Черняка, который заявил, что военная помощь СШа и других союзников «строго ограничена для использования украинской армией».

«Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками», — сказал Черняк, добавив, что не знает, откуда у военизированных формирований машины американского производства.

Черняк утверждает, что диверсант действуют самостоятельно, однако признается, что управление поддерживает с ними контакты.

Белый дом «рассматривает сообщения о возможном участии американского оборудования и транспортных средств» – об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, «намекая на разочарование» Вашингтона, напоминает издание. Комментируя атаки Кирби заявил, что США «четко заявили», что не давали разрешения использовать оружие или технику американского производства для атак на территории России.

Напомним, 22 мая, на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Утром 23 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о зачистке территории округа, а днем Минобороны объявило о разгроме диверсантов.