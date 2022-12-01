Politico: Франция признает невозможность дальнейших поставок оружия Киеву

Франция неофициально признает трудности с поставками оружия Украине. Из-за истощившихся запасов вооружений в стране дальнейшая поддержка Киева становится невозможной, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Как отметили в издании, в декабре во Франции планируется конференция, посвященная «украинской устойчивости».

Ранее в ФРГ заявили, что вынуждены отказывать некоторым странам в военной помощи, так как находится «на пределе возможностей» из-за Украины.