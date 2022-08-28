FT: Страны ЕС приостановят действие визового соглашения с Россией

В ближайшие дни главы МИД стран Евросоюза намерены приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом, ссылаясь на Financial Times, сообщает ТАСС.

Как отметили источники газеты, решение будет принято на двухдневной встрече в Праге 30–31 августа.

«Неуместно для российских туристов бродить по нашим городам, [находиться] в наших портах», — заявил источник издания, добавив, что это решение послужит «сигналом российскому населению» о недопустимости спецоперации на Украине.

«Мы хотим пойти дальше, чем отменить визовое упрощение», — анонсировал он более серьезные изменения, которые могут произойти до конца 2022 года.

В Financial Times заметили, что в ЕС нет единства в вопросах, касающихся этой темы. Так, в Брюсселе не могут решить, нужно ли сокращать число виз для россиян, запретить их выдачу полностью или ограничить только для тех, кто поддерживает СВО.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзникам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.