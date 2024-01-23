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ЕС планирует ввести санкции против алюминиевой продукции из России
В 13-й пакет санкций Европейского союза может быть включена алюминиевая продукция их России. Об этом, ссылаясь на источники в ЕС, сообщает Politico.
Изданию рассказали, что рассматривается введение ограничений против энергетической отрасли России, так как стоимость электроэнергии достигает 40% производственных затрат при выплавке этого металла.
Ранее введенные санкции позволили снизить импорт алюминия из России только на 15%. Изменения же, внесенные в 13-й пакет, должны «перерасти в предложение о полном запрете» на поставки металла из РФ.
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