ЕС планирует ввести санкции против алюминиевой продукции из России

В 13-й пакет санкций Европейского союза может быть включена алюминиевая продукция их России. Об этом, ссылаясь на источники в ЕС, сообщает Politico.

Изданию рассказали, что рассматривается введение ограничений против энергетической отрасли России, так как стоимость электроэнергии достигает 40% производственных затрат при выплавке этого металла.

Ранее введенные санкции позволили снизить импорт алюминия из России только на 15%. Изменения же, внесенные в 13-й пакет, должны «перерасти в предложение о полном запрете» на поставки металла из РФ.