Цинь Ган в 2023 году

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Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отстраненный от своей должности в июле этого года, умер из-за пыток или в результате суицида в военном госпитале Пекина, где лечат ключевых должностных лиц страны. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на источники, приближенные к высшим китайским чиновникам.

Цинь Ган внезапно исчез после того, как 25 июня встретился с главой МИД Шри-Ланки Мохамедом Али и заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

По информации собеседников издания, российский дипломат посетил Китай, чтобы предупредить Председателя КНР Си Цзиньпина о компрометации его министра иностранных дел и нескольких высших офицеров Народно-освободительной армии Китая западными спецслужбами.

Речь шла о главном командующем китайскими Ракетными войсками Ли Ючао, его заместителе Лю Гуанбине и бывшем заместителе Чжан Чжэньчжуне, которые перестали появляться на публике одновременно с главой МИДа.

Руденко якобы рассказал своим китайским визави, что Цинь Ган и высокопоставленные военные будто бы передали западным разведкам «ядерные секреты» КНР. Официального подтверждения того, что такая беседа действительно имела место, нет.

Цинь Ган занимал пост министра иностранных дел КНР менее шести месяцев, с 30 декабря 2022 по 25 июля 2023 года. Позднее, в октябре, был отправлен в отставку министр обороны Китая Ли Шанфу. Вскоре после этого внезапно скончался бывший Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян.

Ранее Центральное разведывательное управление США заявляло, что успешно действует в Китае. «Мы добились прогресса, и в последние годы мы очень усердно работаем над тем, чтобы гарантировать, что у нас есть сильные возможности человеческой разведки в дополнение к тому, что мы можем получить с помощью других методов», — утверждал директор ЦРУ Уильям Бернс летом 2023 года.