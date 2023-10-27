Скончался экс-премьер КНР Ли Кэцян

Ли Кэцян

Фото: kremlin.ru

На 69-м году жизни умер Ли Кэцян, занимавший пост Премьера Государственного совета КНР с 2013 по 2023 год. Об этом сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа».

В сообщении отмечается, что Ли Кэцян находился на отдыхе в Шанхае, когда 26 октября у него внезапно случился сердечный приступ. В ночь на 27 октября политик скончался.

Ли Кэцян родился 1 июля 1955 года. С 1998 по 2007 год занимал руководящие посты в различных китайских провинциях. В 1997-м стал членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, в 2007-м — членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

В 2008 году политик был назначен первым вице-премьером Государственного совета КНР. На этой должности отвечал за развитие и реформы, энергетику, строительство и здравоохранение.

В марте 2013 года Ли Кэцян был назначен Премьером Госсовета — главой Правительства Китая. После двух пятилетних каденций, максимального срока на этом посту, в марте 2023-го его сменил Ли Цян.

Еще в 2012 году, будучи вице-премьером, Ли Кэцян посещал Казань. В 2014, 2016 и 2019 годах его принимал Президент РФ Владимир Путин.