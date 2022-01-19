Politico: Белый дом начнет бесплатно раздавать маски из-за роста случаев Covid-19

Сегодня Администрация Президента США планирует объявить о начале раздачи аниковидных масок высокого класса N95. Сотни миллионов средств защиты будут переданы желающим из-за роста числа заражений в стране, сообщает, ссылаясь на источники, газета Politico.

Источники издания уточняют, что мера принимается для снятия давления на Белый дом, связанного с необходимостью перехода от тканевых масок к более надежным версиям СИЗ, сообщает ТАСС. К примеру, в прошлом году профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь подчеркнула, что использование тканевых масок не сможет защитить человека от «омикрона». Для борьбы с вирусом она предложила использовать маски и респираторы класса N95.

Напомним, что с 20 декабря «омикрон» признан доминирующим штаммом в США, в ряде штатов перевес достигает 90%.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что по стране на «омикрон» приходится уже 40% выявляемых случаев.