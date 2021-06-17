Политический эксперт: На переговорах с Путиным позиция Байдена не была самостоятельной

На переговорах в Женеве Президент США Джозеф Байден выражал интересы не только Соединенных Штатов, но и также ряда влиятельных в мире партнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Байден приехал после встречи с НАТО в Брюсселе и с G7 в Лондоне, это все равно, что договориться со своими военными и торговыми партнерами, чтобы иметь возможность в качестве лидера всей этой группы сесть и поговорить с Путиным», — цитирует РИА Новости политического аналитика Элиесера Хименеса Хулио, сотрудничающего с рядом изданий в Испании, Колумбии и Швейцарии.

По словам эксперта, позиция Байдена не была самостоятельной — он представлял военные и торговые интересы не только США, но и ряда других государств. Поэтому, несмотря на принятые решения, восстановление отношений займет продолжительное время.

«Заявление о возвращении в дипмиссии послов обеих стран говорит о начале нелегкого процесса, поскольку построение доверительных отношений между рабочими группами займет немало времени», — заключил Элиесер Хименес Хулио.

Мероприятие прошло на вилле Ла Гранж. Итогом саммита стало совместное заявление Путина и Байдена, посвященное стратегической стабильности. Кроме того, было принято решение о возвращении послов двух стран, находящихся на консультациях в Москве и Вашингтоне. Также Россия и США продолжат диалог по стратегической безопасности и начнут совместное обсуждение вопросов кибербезопасности.

Комментируя встречу, Президент России Владимир Путин заявил, что у него не было иллюзий относительно отношений с США ни до саммита, ни после.