Полис ОСАГО: когда татарстанцы могут его не оформлять
Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) – один из документов, который оформляют водители. Но в некоторых случаях татарстанцам не требуется его наличие.
ОСАГО не нужно, если транспорт:
- не разгоняется более чем на 20 км/ч;
- не требуется регистрация в ГИБДД;
- принадлежит ВС РФ;
- зарубежная машина, которая застрахована в международных системах;
- считается легковым прицепом;
- не имеет классических колёс.
Ранее сообщалось, на какую сумму жители Татарстана могут рассчитывать при возмещении ущерба по ОСАГО.