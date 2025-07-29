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Общество 29 июля 2025 09:00

Полис ОСАГО: когда татарстанцы могут его не оформлять

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Полис ОСАГО: когда татарстанцы могут его не оформлять
Фото: © «Татар-информ»

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) – один из документов, который оформляют водители. Но в некоторых случаях татарстанцам не требуется его наличие.

ОСАГО не нужно, если транспорт:

- не разгоняется более чем на 20 км/ч;

- не требуется регистрация в ГИБДД;

- принадлежит ВС РФ;

- зарубежная машина, которая застрахована в международных системах;

- считается легковым прицепом;

- не имеет классических колёс.

Ранее сообщалось, на какую сумму жители Татарстана могут рассчитывать при возмещении ущерба по ОСАГО.

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