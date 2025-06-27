Возмещение ущерба по ОСАГО: сколько могут выплатить, и кому откажут в компенсации

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Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) – один из необходимых для автомобилиста документов. Его оформление необходимо, в том числе и для возмещения ущерба, произошедшего в результате ДТП и по иным причинам. На какую сумму компенсации по ОСАГО может рассчитывать татарстанец, и кому в ней будет отказано – в материале «Татар-информа».

Страховые компании возмещают ущерб по ОСАГО исключительно пострадавшей стороне. Если автолюбитель признан виновником ДТП, то он не может рассчитывать на компенсацию и будет вынужден восстанавливать собственную машину за свой счет.

Законодательством установлены лимиты выплат компенсации по ОСАГО. До 500 тысяч рублей страховая компания может возместить вред, причиненный жизни и здоровью участника ДТП. На сумму не более 400 тысяч рублей автовладелец вправе рассчитывать в качестве возмещения материального ущерба.

Бывают случаи, когда ущерб, причиненный автомобилю, выше, чем лимитированная сумма. Как правило, с таким сталкиваются владельцы дорогих автомобилей. В подобной ситуации сумму сверх лимита обязан возместить виновник ДТП.