Полина Шевчук: Папа был учителем и наставником для большинства журналистов «Интертат»

Владимир Шевчук, первый редактор электронной газеты «Интертат», был учителем и наставником для многих журналистов этого издания. Об этом рассказала его дочь — редактор «Татар-информа» Полина Шевчук на выставке, посвященной 20-летию первой республиканской электронной газеты.

«Мой папа — главный редактор „Интертат“ Владимир Шевчук и вся команда газеты открыли для себя особенный мир электронных СМИ. Помню, как он публиковал материалы журналистов, как вносил правки, дополнения. Где непонятно, ставил знаки вопроса. Потом в своем кабинете с каждым автором обсуждал его материал, объяснял, обучал», — сказала Полина Шевчук.

Журналист работала в «Интертат» с 2002 по 2005 год, с самого основания газеты. «В то время я была просто студенткой. Электронная газета „Интертат“ мной была воспринята как совершенно новое, неизвестное СМИ. Работать мне было очень интересно. Режим „здесь и сейчас“ дал мне толчок для дальнейшей работы», — объясняла она.

«По сравнению с нынешним временем тогда скорости были совершенно другие. Но газета онлайн-формата заставила привыкнуть к другим, новым реалиям подачи информации. Запомнилась как точная, качественная и интересная электронная газета», — рассказала журналист.

Ранее «Татар-информ» рассказывал об экспозиции к 20-летию «Интертат», которая открылась в Музее истории журналистики Татарстана.