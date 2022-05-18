В Музее истории журналистики Татарстана открылась экспозиция к 20-летию «Интертат»

В Музее истории журналистики Татарстана в Союзе журналистов РТ торжественно открыли стенд, посвященный первой татарской электронной газете «Интертат». На стенде представлены документы, фотографии, связанные с историей издания.

В этом году «Интертат» отмечает свое 20-летие. Электронная газета выходит с 1 марта 2002 года на основе постановления Кабинета Министров РТ от 18 декабря 2001 года об учреждении Республиканской электронной газеты «Интертат».

В торжественной обстановке музею были переданы документы тех лет: постановление, устав редакции, документы о назначении первого главного редактора Владимира Шевчука, свидетельство о регистрации СМИ. В музее также будут храниться часы с логотипом «Интертат» и другие памятные предметы.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул важность появления газеты «Интертат» как первого в истории татар электронного средства массовой информации. «Было информационное агентство „Татар-информ“, но электронной газеты не было. Вышло постановление Кабинета Министров о создании электронной газеты. Она выходила на татарском и русском языках. Владимир Николаевич (Шевчук — прим Т-и.), Альфия Миннуллина вложили много сил в ее становление. Сегодня мы передаем оригиналы документов», — сказал Садыков.

Журналист «Интертат», редактор газеты «Атна вакыйгалары» («События недели») Лилия Гадельшина отметила большое значение опыта, полученного в газете. Она выразила надежду, что история газеты «Интертат» займет свое достойное место в музее. Переданные ею музею часы с логотипом газеты председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов принял со словами: «Часы у „Интертат“ идут правильно и вперед».

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев в годы образования «Интертат» был генеральным директором АО «Татмедиа». «В 2000-х годах два студента Казанского университета — Юля Васильева и Рустам Мингалимов заходят к Зиле Рахимьяновне (Валеевой — с 1999 по 2001 годы являлась министром печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций РТ — прим. Т-и.) и предлагают этот проект. Зиля Валеева поддержала, и редактором назначают Владимира Шевчука», — поделился воспоминаниями Айдар Салимгараев.

Он также напомнил о высоких рейтингах газеты. «Никогда еще не было, чтобы столько людей читали татарскую электронную газету. Остальные газеты потянулись за ней. «„Интертат“ оправдывает свой статус первой татарской электронной газеты», — сказал Салимгараев.

Главный редактор татарской редакции ИА «Татар-информ», сайта «Интертат» Рамис Латыпов поблагодарил первую редакцию, с которой газета начинала свою работу, добавив, что сам в свое время работал внештатным корреспондентом газеты, а потом стал одним из ее журналистов.

«Первая редакция заложила хорошую основу, поэтому продолжать нам было легче. По сравнению с другими национальными республиками в Татарстане интернет-журналистика на передовых позициях. Здесь была большая роль тех, кто начал это дело — первого редактора газеты Владимира Шевчука, Альфии Миннуллиной, Туфана Миннуллина, Разиля Валеева», — сказал Рамис Латыпов.

После презентации выставочного стенда участники обсудили актуальные вопросы развития татарской интернет-журналистики на круглом столе.