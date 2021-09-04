Минниханов и Шаймиев дали старт строительству школ «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дали старт строительству нового полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» в Альметьевске и по видеосвязи — в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Новые полилингвальные комплексы в Альметьевске и Нижнекамске рассчитаны на 1224 учащихся.

«Уже в следующем году мы откроем школы в Альметьевске и Нижнекамске. Здесь будут созданы все необходимые условия для учебы», — отметил Рустам Минниханов.

Минтимер Шаймиев обратил внимание, что проект, подобный «Адымнар», реализуется в России впервые. Концепция комплекса предполагает обучение на русском, татарском и английском языках. «Выпускники данных школ будут конкурентоспособны на мировом уровне», — подчеркнул он.

Полилингвальные комплексы уже работают в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Актаныше.