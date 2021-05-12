Полиция задержала мужчину за ложный звонок о взрывных устройствах в школах Челнов

Полиция задержала мужчину за ложный звонок о взрывных устройствах, которые якобы заложены в школах города. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил собственный источник.

Сообщение поступило накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 в девять часов вечера. Звонивший утверждал, что в школах №13, 48 и 50 установлены взрывные устройства. К образовательным учреждениям съехались сотрудники МЧС, ФСБ, полиции, в том числе и кинологи. Тщательно проверили каждое здание. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

«За недостоверное сообщение о теракте был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил источник.

Ранее ИА «Татар-инфрм» сообщало, что глава города Наиль Магдеев призвал горожан не верить тем, кто распространяет информацию о возможном повторении казанской трагедии в Челнах.