Полиция Татарстана ищет потерпевших от действий организаторов «Рыбной пирамиды»

Сейчас в производстве следователей УМВД России по Челнам находится уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Поводом для возбуждения дела послужили многочисленные заявления пострадавших от действий семейной пары из Оренбурга, которые обманом присвоили их деньги, сообщили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что с января 2020-го по сентябрь 2023 года 42-летняя женщина и ее 51-летний супруг, проживавшие в Челнах, под предлогом развития предпринимательской деятельности, а именно продажи рыбы и строительства загородного клуба, привлекали в качестве инвестиций под высокий процент прибыли средства граждан. Единовременно инвестор получал до 20% от вложенной суммы и до 10% ежемесячно.

На самом же деле бизнес был убыточным, а проценты выплачивались из средств вновь привлеченных вкладчиков. Выплаты прекратились в сентябре 2023 года. По предварительным подсчетам, подозреваемые похитили деньги около 200 граждан на суммы от 800 тысяч до почти 84 млн рублей.

25 октября этого года супругов задержали и заключили под стражу. На данный момент к материалам уголовного дела приобщены 164 заявления, общий заявленный ущерб по которым превышает 900 миллионов рублей.

В полиции сообщают, что для наиболее всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств совершения преступления предварительному следствию необходимо в наиболее короткие сроки установить весь круг потерпевших от действий бизнесменов.

Всем, кто пострадал от действий обвиняемых или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в дежурную часть УМВД России по Набережным Челнам.